Milan-Napoli, Di Canio spiazza tutti: "Sarebbe meglio uscire dalla Champions League" (Di giovedì 23 marzo 2023) L'opinionista di Sky Sport, Paolo Di Canio, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, parlando dei temi legati al campionato e alle società italiane. Si è soffermato anche sul Napoli e sulla sfida di Champions League con il Milan, dando un particolare consiglio a Stefano Pioli. Intervista Paolo Di Canio Ecco quanto evidenziato: Se mi aspettavo le Milanesi così distanti dal Napoli? Assolutamente no, per me partivano come favorite. Mi ha sorpreso il crollo verticale del Milan a gennaio e non pensavo a questo percorso di alti e bassi dell'Inter soprattutto dopo la vittoria a inizio anno contro il Napoli. Entrambe stanno andando molto bene in Europa, ma in Serie A si aggrappano all'alibi del ...

