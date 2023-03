Milan flop, il valore di Leao è sceso da 120 a 70 milioni. La rosa è svalutata di 137 milioni (Gazzetta) (Di giovedì 23 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport analizza la svalutazione della rosa del Milan in virtù dell’andamento della squadra rossonera in campionato. Con i 150 milioni richiesti dal Milan per Leao la scorsa stagione oggi si potrebbero comprare tutti insieme Kalulu, Tomori, De Ketelaere, Origi, Adli e lo stesso Leao. “Sei al prezzo di uno. Sembra un’offerta da volantino del supermercato, è la fotografia della svalutazione della rosa del Milan: un’estate fa, per assicurarsi di strappare Leao ai campioni d’Italia senza nemmeno trattare sarebbe servito un assegno da 150 milioni di euro, quelli della clausola; oggi, invece, si potrebbe arrivare alla stessa cifra sommando i valori attuali ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) Ladello Sport analizza la svalutazione delladelin virtù dell’andamento della squadra rossonera in campionato. Con i 150richiesti dalperla scorsa stagione oggi si potrebbero comprare tutti insieme Kalulu, Tomori, De Ketelaere, Origi, Adli e lo stesso. “Sei al prezzo di uno. Sembra un’offerta da volantino del supermercato, è la fotografia della svalutazione delladel: un’estate fa, per assicurarsi di strappareai campioni d’Italia senza nemmeno trattare sarebbe servito un assegno da 150di euro, quelli della clausola; oggi, invece, si potrebbe arrivare alla stessa cifra sommando i valori attuali ...

