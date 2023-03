Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Milan, De Ketelaere il simbolo del mercato estivo deludente #SempreMilan - mkidj : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: il MILAN è la squadra che ha ricevuto il minor contributo in termini di Assist & Gol in tutta la serie A dal merc… - napolista : #Milan flop, il valore di #Leao è sceso da 120 a 70 milioni. La rosa è svalutata di 137 milioni (Gazzetta) Svaluta… - allmilanit : ??#Milan, che provocazione! La ricostruzione ?? - infoitsport : Milan, si svalutano i giovani: Adli e De Ketelaere su tutti -

Quanto costa la crisi del Milan? Tanto. Tantissimo. Per la Gazzetta dello Sport, che ha fatto i conti in tasca al club, si tratta di Kalulu, Tomori, De Ketelaere, Origi, Adli e Leao. Con i 150 milioni richiesti dal Milan per Leao la scorsa stagione oggi si potrebbero comprare tutti insieme Kalulu, Tomori, De Ketelaere, Origi, Adli e lo stesso Leao. 'Sei al prezzo di uno.' Le prestazioni altalenanti del Milan hanno generato una svalutazione generale di 137 milioni: dalla difesa a Leao e De Ketelaere. Il Milan fa i conti con una stagione altalenante: la squadra sogna la semifinale di Champions, ma in campionato rischia di perdere il treno delle prime 4. E questa incertezza ha delle conseguenze finanziarie.

De Ketelaere, Tomori, Kalulu: 137 milioni sfumati per le casse del Milan La Gazzetta dello Sport

Rafael Leao è senza dubbio il giocatore più importante del Milan. Considerando Kalulu, Tomori, De Ketelaere, Adli, Origi e Leao alla fine della stagione 2021-2022 si poteva notare un valore molto più alto. Il caso più emblematico è quello di De Ketelaere, considerando l'impatto deludente del belga sul campionato italiano e i 35 milioni complessivi spesi dal Milan per averlo.