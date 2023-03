Milan | Cardinale in Italia | i piani per il nuovo stadio rossonero

(Di giovedì 23 marzo 2023) Gerry, proprietario del, oggi sarà in, per discutere di varie argomenti fra cui ii

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan, incontro con Sala per lo stadio. Ma Cardinale non c'è - lucabianchin7 : Gerry #Cardinale è atteso in settimana a Milano: nuovi incontri per lo stadio, sempre più una priorità. Quattro are… - saIva___ : RT @FraNasato: Secondo il sito della Gazzetta dello Sport è terminato dopo un'ora l'incontro nella sede del Comune di Milano sul nuovo stad… - Rossonero__1899 : RT @theMilanZone_: ??? Incontro in corso a Palazzo Marino tra il sindaco Beppe Sala e Gerry #Cardinale. L’incontro tra le due parti prevede… - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Incontro in corso tra Cardinale e Sala: il Milan spinge su 'La Maura'. Non sono previsti contatti con l'Inter: il progetto… -

Presente anche il patron di Red Bird Gerry. I piani alti delhanno discusso con il sindaco della possibilità del nuovo impianto nella zona di La Maura. Tutta la Serie A TIM è su DAZN. ...Commenta per primo Una giornata importante per il. E' in corso a Palazzo Marino un incontro con Beppe Sala, sindaco di Milano, per affrontare il ... non lontano da San Siro, da Gerry...Le tre settimane di tempo che si era preso Gerry, patron di Redbird, il fondo proprietario del, per confermare al sindaco se intenda procedere con il progetto dello stadio rossonero sui terreni dell'ippodromo La Maura, è già scaduto. ...

Milan, Cardinale accelera per il nuovo stadio: in pole La Maura Sportitalia

Milano, 23 marzo 2023 – Obiettivo stadio per il Milan e anche per il Comune di Milano. E' durato circa un'ora l'incontro a Palazzo Marino tra il sindaco Giuseppe Sala, Gerry Cardinale, proprietario di ...Si è svolto a Palazzo Marino un incontro tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il proprietario del Milan Gerry Cardinale, numero 1 del fondo RedBird. Con lui, per la società rossonera, erano ...