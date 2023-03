Milan, Cardinale e Furlani in Regione: nuovo incontro in corso per lo stadio | Primapagina (Di giovedì 23 marzo 2023) 2023-03-23 17:50:00 Fermi tutti! Come era successo a fine febbraio, quando alla toccata e fuga a Palazzo Marino aveva fatto seguito una visita in Regione per un colloquio con il presidente Attilio Fontana, anche oggi il numero uno di RedBird Gerry Cardinale e l’ad del Milan Giorgio Furlani si sono presentati in piazza Città di Lombardia dopo il colloquio con il sindaco Sala avvenuto stamani. AVANTI CON LA MAURA – Il progetto per il nuovo impianto rossonero nella zona di La Maura è in piedi e pronto ad essere vagliato, ma Cardinale ha due settimane per presentarlo: l’incontro di oggi con Fontana, grande tifoso rossonero, potrebbe portare a sviluppi importanti su questo fronte prioritario per la proprietà del Milan. LE PAROLE ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 marzo 2023) 2023-03-23 17:50:00 Fermi tutti! Come era successo a fine febbraio, quando alla toccata e fuga a Palazzo Marino aveva fatto seguito una visita inper un colloquio con il presidente Attilio Fontana, anche oggi il numero uno di RedBird Gerrye l’ad delGiorgiosi sono presentati in piazza Città di Lombardia dopo il colloquio con il sindaco Sala avvenuto stamani. AVANTI CON LA MAURA – Il progetto per ilimpianto rossonero nella zona di La Maura è in piedi e pronto ad essere vagliato, maha due settimane per presentarlo: l’di oggi con Fontana, grande tifoso rossonero, potrebbe portare a sviluppi importanti su questo fronte prioritario per la proprietà del. LE PAROLE ...

