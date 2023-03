Migranti | Schlein | occorrono riforma Dublino e missione navale Ue

(Di giovedì 23 marzo 2023) "È curioso che Giorgia Meloni rivendichi una nuova centralità del tema immigrazione" nel dibattito Ue "quando per ora, dalle bozze che circolano sulle conclusioni del Consiglio europeo" in corso a ...

... l'idea di pace come cooperazione tra i popoli, l'accoglienza ai, la legge sul terzo ... ora convedremo. C'è il rischio di una torsione individualistica e velleitaria, ma questo non ci ...' II governo italiano fa le domande sbagliate all'Ue sulla questione. Sembra che le conclusioni del Consiglio non annuncino particolari nuove misure. Su questo ... Elly, a margine del ...... dopo aver incontrato i commissari Frans Timmermans e Paolo Gentiloni."Perché - ha chiesto- questa destra fa sempre domande sbagliate, qui nell'Unione europea Perché non ha il coraggio di ...

Migranti, Schlein: "Governo fa le domande sbagliate all'Ue" la Repubblica

Io non li ho mai visti, quando ero qui a negoziare la riforma di Dublino che blocca centinaia di migliaia di richiedenti asilo nel primo paese europeo dove mettono piede". Così Elly Schlein, ...Migranti, i vescovi: 'La tragedia di Cutro mostra la debolezza delle risposte messe in atto' 23/03/2023 Naufragio: trovata un'altra vittima, è l'ottantanovesima 23/03/2023 Migranti: Schlein, governo ...