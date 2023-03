Migranti, tensioni e incidenti all’ufficio immigrazione di Milano: «Una situazione indegna» (Di giovedì 23 marzo 2023) I richiedenti asilo e permesso di soggiorno, per non perdere il posto, si radunano in bivacchi che si formano all’esterno dell’edificio, con donne e bambini al freddo Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 marzo 2023) I richiedenti asilo e permesso di soggiorno, per non perdere il posto, si radunano in bivacchi che si formano all’esterno dell’edificio, con donne e bambini al freddo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ROstidich : RT @PastaStefano: Via Cagni, ancora tensioni davanti all'Ufficio immigrazione: quattro migranti feriti nella calca - LuigiaFio : RT @PastaStefano: Via Cagni, ancora tensioni davanti all'Ufficio immigrazione: quattro migranti feriti nella calca - Poppypetrini03 : RT @lefrasidiosho: Dopo le tensioni sui #migranti, #Macron cerca la pace con l'Italia - TgLa7 : Replica di Giorgia Meloni alla Camera al termine del dibattito in vista del Consiglio Europeo: su Cutro calunnie, c… - 76Celisa : RT @PastaStefano: Via Cagni, ancora tensioni davanti all'Ufficio immigrazione: quattro migranti feriti nella calca -