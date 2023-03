Migranti, soccorso della Guardia costiera a 100 miglia da Siracusa: in salvo 450 migranti. Il video dell’operazione (Di giovedì 23 marzo 2023) Oltre 400 migranti sono stati tratti in salvo dalla nave Corsi e da una motovedetta della Guardia costiera a 100 miglia da Siracusa. Il peschereccio è stato individuato nelle acque a est della città sicula in precarie condizioni di navigabilità: sul posto in assistenza anche tre navi mercantili e un pattugliatore di Frontex. In precedenza, dalle prime ore di giovedì 23 marzo, i mezzi della Guardia costiera erano intervenuti in soccorso di un peschereccio con molti migranti a bordo in area di responsabilità Sar italiana ed in particolare a circa 90 miglia dalla costa jonica calabrese. Nell’operazione, coordinata dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Oltre 400sono stati tratti indalla nave Corsi e da una motovedettaa 100da. Il peschereccio è stato individuato nelle acque a estcittà sicula in precarie condizioni di navigabilità: sul posto in assistenza anche tre navi mercantili e un pattugliatore di Frontex. In precedenza, dalle prime ore di giovedì 23 marzo, i mezzierano intervenuti indi un peschereccio con moltia bordo in area di responsabilità Sar italiana ed in particolare a circa 90dalla costa jonica calabrese. Nell’operazione, coordinata dalla ...

