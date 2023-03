Migranti | Schlein | “Governo chiede a Ue le cose sbagliate”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – All’ordine del giorno del Consiglio Europeo “ci sono anche i temi delle migrazioni, anche se pare che le conclusioni non annuncino particolari nuove misure: su questo c’è la lettera di Ursula von der Leyen. Dico alitaliano, che celebra la grande attenzione che ottiene su questo tema, che non è la strada giusta, perché fanno le domandeall’Ue”. Lo dice la segretaria del Pd Elly, a margine del prevertice del Pse a Bruxelles. “Dovrebbero invecere una maggiore condivisione delle responsabilità sull’accoglienza, superando il regolamento di Dublino, ottenendo una missione di ricerca e soccorso in mare. Perché dove non arrivano le motovedette della Guardia Costiera e le Ong vediamo ancora tragedie e stragi in mare”, spiega. Sul fronte Kiev, ...