Migranti: nuovo sbarco in sud Sardegna, arrivati in 15 (Di giovedì 23 marzo 2023) Grazie alle favorevoli condizioni meteo marine, sono ripresi gli sbarchi di Migranti sulle coste del sud Sardegna. Questa mattina una motovedetta della Guardia costiera ha intercettato un barchino con ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Grazie alle favorevoli condizioni meteo marine, sono ripresi gli sbarchi disulle coste del sud. Questa mattina una motovedetta della Guardia costiera ha intercettato un barchino con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Ennesimo naufragio sulle rotte del Mediterraneo centrale - crazybalzano : #ConsiglioEuropeo: non si parla di #migranti; si stanziano 2 miliardi per un nuovo acquisto di munizioni per… - MariaLu91149151 : RT @gisellebardot: Dopo lo sprofondo nero politico il genero della'ricca'vuole ritornare a galla e dice non si può continuare a distanza di… - Valery4029 : RT @gisellebardot: Dopo lo sprofondo nero politico il genero della'ricca'vuole ritornare a galla e dice non si può continuare a distanza di… - SandraE82526551 : RT @gisellebardot: Dopo lo sprofondo nero politico il genero della'ricca'vuole ritornare a galla e dice non si può continuare a distanza di… -