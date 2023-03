Migranti | naufragio al largo della Tunisia | 5 morti e 25 dispersi

(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Almeno cinque persone sono morte annegate e oltre 25 risultano disperse dopo che una imbarcazione che trasportava una quarantina disubsahariani ha fattoalcosta. Lo riferisce il Forum tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes), che su Facebook scrive che ”una barca conè affondata di fonte alla costa di Al Lauza con 38a bordo”. La località di Al Lauza si trova nella provincia di Sfax, nella zona orientale. ”Cinquesono stati soccorsi e cinque cadaveri sono stati recuperati, mentre gli altri risultano”, ha detto Romdhane ben Amor di Ftdes, spiegando che si tratta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Cinque migranti sono annegati e altri 28 risultano dispersi dopo che la loro barca si è capovolta al largo della Tu… - RaiNews : Il direttore di #Frontex: 'le immagini' condivise 'con il Centro di coordinamento' mostravano 'un'imbarcazione che… - fanpage : Ennesimo naufragio sulle rotte del Mediterraneo centrale - Calab_Magnifica : Naufragio migranti Cutro: trovato un altro corpo - Monicanpl : RT @AngiKappa: #migranti #naufragio ancora morti nel Mediterraneo Centrale dove si é ribaltata una barca di quelle in ferro dove mettono i… -

Alle ore 10.00 si è riunito il Centro Coordinamento ricerche per un aggiornamento dei lavori. Il numero deideceduti risulta allo stato di 88; tutti i superstiti ricoverati precedentemente sono stati dimessi. Il dispositivo delle attività di ricerca, sempre coordinato dalla Direzione Marittima di ...

(ANSA) - ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 23 MAR - Salgono ad 89 le vittime accertate del naufragio del barcone carico di migranti avvenuto il 26 febbraio a Steccato di Cutro, nel Crotonese. Stamattina è stato ...Oggi è stata ritrovata l’89esima vittima del tragico naufragio avvenuto il 26 febbraio scorso sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria. Si tratta di una donna di età adulta, recuperata nel ...