(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Durante il suo intervento al Consiglio Europeo, la presidente del Consiglio Giorgiaha lanciato un “grave avvertimento” ai colleghi capi di Stato e di governo sui rischi che si corrono se la situazione indovesse peggiorare. C’è il, ha ammonito, cheno “” persone che l’Italia non è in grado di “accogliere”. Lo apprende l’Adnkronos da una fonte Ue. La premier è apparsa “molto preoccupata” e ha spinto perché venga approvato il prestito del Fondo Monetario Internazionale per Tunisi, ben consapevole dei rischi che si corrono se la situazione dovesse precipitare anche in, oltre alla Libia che dal 2011 è diventata un vero problema per l’Italia. Il premier, nel corso della discussione con i leader al vertice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : ? @GiorgiaMeloni ha ragione: abbiamo controllato i numeri e il suo governo ha la percentuale più bassa di migranti… - ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Migranti, Meloni a Ue: 'Rischio 900mila arrivi da Tunisia' . #Adnkronos - RandiDh92wngbrk : RT @La_manina__: Muoiono i migranti. Meloni: e che l'ho affogati io? I salari sono troppo bassi. Meloni: e mica ce stavo io ar governo ment… - IlModeratoreWeb : Migranti, Meloni al vertice Ue “Rischio estate fuori controllo” - -

'Io dico al governo italiano che fa le domande sbagliate all'Unione europea' sul tema dei. ...di 'preoccupazione' per una leader Pd che guarda alle mosse del governo e della premier, ...Patto di stabilità, pacchetto "green", guerra in Ucraina e questione. Questi i principali argomenti al centro della due giorni del Consiglio Europeo di scena a ...di vertice la premier. ...La presidente del Consiglio Giorgiaha toccato il temaal summit dicendo: "Se la Tunisia crolla del tutto si rischia una catastrofe umanità, con 900mila rifugiati'. I passi in avanti ...

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nel corso della discussione con i leader al Consiglio europeo di Bruxelles, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha posto l’accento sulla situazione in Tunisia, ...Si è parlato di Ucraina, di migranti e della proposta del Pd di una Mare Nostrum su scala europea Meloni a Bruxelles: "Non si torni indietro sul patto di stabilità" Al via il vertice del Consiglio ...