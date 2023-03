Migranti, 5 morti e 28 dispersi al largo della Tunisia: le vittime venivano dalla Costa d'Avorio (Di giovedì 23 marzo 2023) Migranti, altri morti in mare. Questa volta è accaduto al largo della Tunisia, dove un barcone carico di Migranti provenienti dall'Africa sub - sahariana si è rovesciato nella notte. Sono annegate ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 marzo 2023), altriin mare. Questa volta è accaduto al, dove un barcone carico diprovenienti dall'Africa sub - sahariana si è rovesciato nella notte. Sono annegate ...

