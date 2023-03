Michael Schumacher | le dichiarazioni shock sulla moglie Corinna | “Vive come una prigioniera da 10 anni”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Eddie Jordan parla delladiSono passati diecidall’incidente sugli sci che ha compromesso le condizioni fisiche del campione di Formula 1: una disgrazia che ha compromesso inevitabilmente anche la vita delladel 7 volte campione del Mondo,. Ed è proprio diche ha parlato Eddie Jordan, colui che ha lanciato il pilota nell’olimpo dei grandi. “Questa è stata la situazione più orribile per Mick e” ha dichiarato Jordan in un’intervista al tabloid britco The Sun. “Sono passati quasi diecie lei non è stata in grado di andare a una festa, a pranzare ...

La Ferrari di Michael Schumacher andrà all'asta con un prezzo record da Rm Sotheby's. Come ogni volta in cui una delle auto guidate in pista dal campione tedesco va all'asta, anche per l'appuntamento organizzato ...Le condizioni di Michael Schumacher è lì, ma non c'è'. Aveva commentato poche settimane fa lo stesso Eddie Jordan rivelando le ultime notizie sulle condizioni di salute dell'ex pilota di ...Dice così Eddie Jordan, colui che fece esordire in F1 Michael Schumacher nel lontano GP di Spa 1991 e che è sempre stato un amico di lunga data in un'intervista al tabloid The Sun.

