Miami Open 2023 | Fognini eliminato al primo turno Crolla anche Murray - Sport - Tennis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntottoG : Miami Open - Hai capito Emilio Nava!? Onora la wild-card battendo John Isner e passa il primo turno. Altri risultat… - Tomas1374 : RT @livetennisit: Fabio Fognini eliminato al primo turno del Miami Open: sconfitta in tre set contro Jan-Lennard Struff - livetennisit : Fabio Fognini eliminato al primo turno del Miami Open: sconfitta in tre set contro Jan-Lennard Struff - g_letissier : Vediamo quale boomer si ricorda la scena di Miami vice (telefilm) accompagnata da questa - Wu4ThaChildren : Miami Open Parlay -

Il 35enne italiano - semifinalista nel 2017 - sconfitto dal tedesco Struff dopo tre set molto combattuti. L'ex numero 1 del mondo battuto da ...La giornata di giovedì 23 marzo è dedicata al completamento del primo turno maschile e all'inizio del secondo del tabellone femminile del. Lorenzo Sonego scende in campo a mezzanotte ..."Dopo pioggia viene sole". Con l'inizio della speranza è che uno degli aforismi più celebri di Vujadin Boskov possa essere di buon auspicio per Matteo Berrettini . Mago dello "start and stop", il campione azzurro per la prima volta ...

Al Masters 1000 di Miami il n.52 ATP britannico Andy Murray è costretto ad arrendersi al serbo Dusan Lajovic, che passa col punteggio di 6-4, 7-5; al prossimo turno affronterà l'americano Maxime Cress ...Esordio amaro per Fabio Fognini al Miami Open, secondo torneo Masters 1000 della stagione. Il tennista azzurro, n.91 ATP, che in Florida ha raggiunto le semifinali nel 2017, sui campi in cemento ...