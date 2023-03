"Mi aspetto passi concreti dall'Ue". Meloni detta la linea sull'immigrazione (Di giovedì 23 marzo 2023) Il presidente del consiglio a Bruxelles per il consiglio europeo ha mostrato ottimismo in vista delle conclusioni del vertice Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Il presidente del consiglio a Bruxelles per il consiglio europeo ha mostrato ottimismo in vista delle conclusioni del vertice

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Miti_Vigliero : Meloni a Bruxelles preme sui capi di governo Ue: «Sui migranti mi aspetto passi avanti». Ma il nodo ufficialmente n… - TgLa7 : Meloni: 'Su migranti aspetto passi in avanti a vertice Ue. Posizioni Lega su Ucraina non mi preoccupano' - MartinaCassano_ : RT @europapalia: 'Mi aspetto passi in avanti sul dossier #migranti. (...) Oggi il tema dell'immigrazione è centrale, era impensabile fino a… - BinaryOptionEU : RT 'Meloni al Consiglio europeo: 'Su migranti da Ue mi aspetto passi concreti'. #Adnkronos - novasocialnews : Meloni, su migranti aspetto passi in avanti a vertice Ue -