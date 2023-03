Meteo giovedì: anticiclone e clima mite sul litorale, ma è in arrivo un’altra perturbazione (Di giovedì 23 marzo 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La circolazione su scala europea resta ancora governata da una profonda depressione tra l’Islanda e il Regno Unito responsabile tra l’altro di piogge diffuse e venti tempestosi. Ma è proprio questa circolazione ciclonica a stimolare la risalita sul Mediterraneo dell’anticiclone africano che guadagna sempre più terreno da ovest. La sua rimonta sull’Italia si annuncerà con velature e stratificazioni poi sarà seguita da correnti più umide sud occidentali che precederanno l’arrivo di una perturbazione nella giornata di venerdì. Non sarà un fronte particolarmente attivo perché il suo obiettivo è l’Europa centrale, ma riuscirà a portare qualche pioggia, localmente anche moderata sui settori alpini e prealpini e sulla Liguria. Sul resto della Penisola ben poco cambierà con locali disturbi ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La circolazione su scala europea resta ancora governata da una profonda depressione tra l’Islanda e il Regno Unito responsabile tra l’altro di piogge diffuse e venti tempestosi. Ma è proprio questa circolazione ciclonica a stimolare la risalita sul Mediterraneo dell’africano che guadagna sempre più terreno da ovest. La sua rimonta sull’Italia si annuncerà con velature e stratificazioni poi sarà seguita da correnti più umide sud occidentali che precederanno l’di unanella giornata di venerdì. Non sarà un fronte particolarmente attivo perché il suo obiettivo è l’Europa centrale, ma riuscirà a portare qualche pioggia, localmente anche moderata sui settori alpini e prealpini e sulla Liguria. Sul resto della Penisola ben poco cambierà con locali disturbi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : Per la giornata di domani, giovedì #23marzo, il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro è VERDE per… - AllertApc : RT @DPCgov: Per la giornata di domani, giovedì #23marzo, il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro è VERDE per rischio idra… - RSD_studiodelta : ??? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, giovedì 23 marzo 2023 ?? - iWebRadio : Programmi in Onda: Giovedì 23 Marzo 2023 - ore 08.00 ' Accadde Oggi ( rubrica ) ' - ore 08.30 ' Coming Soon ( trai… - arsdom15 : RT @DPCgov: Per la giornata di domani, giovedì #23marzo, il bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro è VERDE per rischio idra… -