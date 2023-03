Meteo: caldo e asciutto fino a sabato, poi torna la pioggia (Di giovedì 23 marzo 2023) ... almeno fino a sabato, l'alta pressione regalerà tempo asciutto e caldo per il periodo, secondo le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. Le ultime emissioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) ... almeno, l'alta pressione regalerà tempoper il periodo, secondo le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it. Le ultime emissioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flash_meteo : Il contributo del Lamma nella verifica degli output della piattaforma previsionale di allerta caldo per i lavoratori - volpi_giovanni : RT @meteoredit: Si avvicina un breve episodio di #freddo invernale dopo giorni di tempo mite e temperature sopra la media: tornerà la #neve… - infoitinterno : Previsioni meteo, inizio di primavera caldo e soleggiato - CNRsocial_ : RT @GioMatLTER: Anche il Consorzio #LaMMA .@flash_meteo tra i partner del progetto .@worklimate dati e modelli meteorologici per la previsi… - CNRDTA : RT @GioMatLTER: Anche il Consorzio #LaMMA .@flash_meteo tra i partner del progetto .@worklimate dati e modelli meteorologici per la previsi… -