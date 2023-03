Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il record di Gennaro Cortese, calabrese di 72 anni, che oggi ha conseguito all’Università di Messina la sua settima… - AriannaAmbrosi0 : RT @SkyTG24: Messina, sette lauree in 17 anni: il record di un pensionato 72enne - SkyTG24 : Messina, sette lauree in 17 anni: il record di un pensionato 72enne - Dani65489209 : RT @fanpage: Il record di Gennaro Cortese, calabrese di 72 anni, che oggi ha conseguito all’Università di Messina la sua settima laurea in… - bengimigli : RT @fanpage: Il record di Gennaro Cortese, calabrese di 72 anni, che oggi ha conseguito all’Università di Messina la sua settima laurea in… -

... psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali dell'Università di. La sua (insolita) storia è pubblicata sul sito della Gazzetta del sud. Laurea dedicata al padre, scomparso quando era ...Intanto però si riattiva il carrozzone "Stretto diSpa", ci saranno diverse poltrone da ...miliardi ma a questi andrebbero aggiunti tutti i soldi, ancora mai stanziati, per costruire in ...La formazione Under 17 ha battuto, invece, la Fair PlayB per 8 - 0 nell'ultimo turno grazie ai gol messi a segno da: Carulli 3, Oteri 2, Cannavò, Anzalone e Bombara. Quando mancano...

Messina, sette lauree in 17 anni: il record di un pensionato 72enne Sky Tg24

Settima laurea in 17 anni. Record assoluto a Messina dove un pensionato di 72 anni, di nome Gennaro Cortese, iscritto all'università dopo essere andato in pensione, ha conseguito l'ultimo titolo da ...La formazione Under 17 ha battuto, invece, la Fair Play Messina B per 8-0 nell’ultimo turno grazie ai gol messi a segno da: Carulli 3, Oteri 2, Cannavò, Anzalone e Bombara. Quando mancano sette ...