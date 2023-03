Mercato Napoli, il piano per blindare Osimhen e Kvara (Di giovedì 23 marzo 2023) Napoli - Milioni di euro come se piovesse: centosettanta, macché centottanta, da sistemare in valigioni, nei quali ci sarebbero le tracce di una follia che si può anche ipotizzare. Ma i soldi, l'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 marzo 2023)- Milioni di euro come se piovesse: centosettanta, macché centottanta, da sistemare in valigioni, nei quali ci sarebbero le tracce di una follia che si può anche ipotizzare. Ma i soldi, l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#TMW) Sommella, agente e intermediario di mercato: “#Cavani per tre volte ha rifiutato il trasferimento alla… - sportli26181512 : Mercato #Napoli, il piano per blindare #Osimhen e Kvara: I top club europei in agguato sui due gioielli azzurri? Il… - sportli26181512 : Lazio, #Sarri guarda a Napoli e sogna #Zielinski: Il tecnico preferisce i talenti italiani ma come nuovo Milinkovic… - pittre1802 : @RaffoSarnataro @DiegoDeLucaTwit Pensa,il Napoli sta vincendo uno scudetto grazie a un giocatore comprato facendo f… - occhiopinocchio : -