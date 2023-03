Mercati incerti dopo che la Fed ha aumentato ancora i tassi dello 0.25% (Di giovedì 23 marzo 2023) Le Borse asiatiche viaggiano contrastate dopo un avvio negativo condizionato dalla chiusura in rosso di Wall Street in seguito al nuovo rialzo dei tassi di interesse della Fed da 25 punti base e alle ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 marzo 2023) Le Borse asiatiche viaggiano contrastateun avvio negativo condizionato dalla chiusura in rosso di Wall Street in seguito al nuovo rialzo deidi interesse della Fed da 25 punti base e alle ...

