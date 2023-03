Meloni: 'Su migranti aspetto passi in avanti a vertice Ue. Posizioni Lega su Ucraina non mi preoccupano' (Di giovedì 23 marzo 2023) - Così la premier Giorgia Meloni arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles, annunciando un possibile incontro anche con il Presidente francese: 'Sono in contatto con Macron, ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 marzo 2023) - Così la premier Giorgiaarrivando al Consiglio europeo a Bruxelles, annunciando un possibile incontro anche con il Presidente francese: 'Sono in contatto con Macron, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #lariachetira @CarloCalenda: 'La cosa surreale è Meloni che dice a noi all'opposizione di usare toni contenuti. Se… - PagellaPolitica : ? @GiorgiaMeloni ha ragione: abbiamo controllato i numeri e il suo governo ha la percentuale più bassa di migranti… - LaStampa : Migranti, schiaffo a Meloni, l’Europa nega al governo la discussione sui profughi - Forever_Purple : RT @ManLanTuit: Priorità. #Pnrr? No, le nomine. E fingere risultati su #migranti da #EUCO. #23marzo #governo #Meloni - enanias : RT @dariodangelo91: ?????? #Meloni all'arrivo a Bruxelles per il Consiglio Europeo: 'Mi aspetto passi in avanti sul dossier #migranti. (...) O… -