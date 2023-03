(Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento al vertice Ue ha lanciato l'allarme sulla situazione in Tunisia, ritenuta molto preoccupante, e sul fatto che gli arrivi in Italia siano triplicati rispetto al 2022.ha sottolineato che, se questo trend continuerà, questala situazione saràcontrollo. Per la premier occorre dunque un rafforzamento della cooperazione con Paesi di origine e transito, misure concrete contro i trafficanti, l'offerta di maggiori possibilità di ingressi legali, il rafforzamento dell'attività Sar e l'avanzamento del lavoro sui rimpatri.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Meloni: rischiamo un'estate fuori controllo : AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento… - Candid_S_Voce : Meloni: rischiamo un'estate fuori controllo - - Frances2035 : #Piazzapulita ha ragione Orsina i migranti non li vuole nessuno e Meloni che a me non piace avrebbe dovuto fare ciò… - Brunell52793518 : @Billbrowder Per i cazzi di Draghi Mattarella e Meloni rischiamo di essere presto bombardati e distrutti da armi nu… - Vforverity_ : L’Adige è in secca e siamo solo in primavera; quest’anno rischiamo un'estate critica per mancanza d’acqua, riderci… -

ha sottolineato che, se questo trend continuerà, questa estate la situazione sarà fuori controllo. Per la premier occorre dunque un rafforzamento della cooperazione con Paesi di origine e ...La segretaria attacca: "Il Pnrr è un'occasione straordinaria per il rilancio del paese, ma la destra non si capisce dove voglia portare questo strumento.di non mettere a terra le riforme". Prima si è ...... che oggi il governovuole in parte modificare, ma che non deve essere stravolto nelle sue ... in modo da affrontare e accompagnare queste sfide, altrimentidi non riuscire a mettere a ...

Meloni: rischiamo un'estate fuori controllo AGI - Agenzia Italia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nel corso della discussione con i leader al Consiglio europeo di Bruxelles, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha posto l’accento sulla situazione in Tunisia, ...AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al vertice Ue ha lanciato l'allarme sulla situazione in Tunisia, ritenuta molto preoccupante, e sul fatto che gli arrivi in Italia ...