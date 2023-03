Meloni | rischiamo un' estate fuori controllo 

Leggi su agi

(Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento al vertice Ue ha lanciato l'allarme sulla situazione in Tunisia, ritenuta molto preoccupante, e sul fatto che gli arrivi in Italia siano triplicati rispetto al 2022.ha sottolineato che, se questo trend continuerà, questala situazione saràcontrollo. Per la premier occorre dunque un rafforzamento della cooperazione con Paesi di origine e transito, misure concrete contro i trafficanti, l'offerta di maggiori possibilità di ingressi legali, il rafforzamento dell'attività Sar e l'avanzamento del lavoro sui rimpatri.