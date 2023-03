Meloni | La posizione della Lega sull' Ucraina non mi preoccupa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Se #Meloni insiste sul sostegno all’#Ucraina, non si può dire faccia altrettanto la Lega che con il capogruppo Rome… - fattoquotidiano : Ucraina, il suggerimento di Madia a Meloni: “Il Pd sostiene la sua posizione. Ma stia attenta ai suoi alleati, noi… - ultimora_pol : #Senato Giorgia #Meloni: 'Noi siamo un membro NATO, con la NATO condividiamo la posizione sulla aggressione russa.… - frufrufuxia : @Qua_Agatha Premesso che sono fra quegli italiani contrari all’invio di armi. Chi ha votato la Meloni sapeva qual’e… - bnegri1 : RT @GiovanniPaglia: L’unica posizione espressa da Giorgia Meloni sull’Ucraina è “faremo ciò che ci dicono gli americani”. E quindi armi, ar… -

Stando alla bozza, il governosembra aver ottenuto ben poco. Nulla sulla competitività delle ... La Commissione sembra voler andare incontro alladella Germania , escludendo i motori ...Così la presidente del Consiglio, Giorgia, parlando con i cronisti al suo arrivo all'Europa Building per partecipare al Consiglio europeo. Chigi...non si è presentata Perché non ha sfruttato l'occasione per un secondo round con il premier... Schlein e la guerra in Ucraina Il problema è che sull'Ucraina ladella Schlein tentenna . ...

Meloni arriva al Consiglio Ue: "Posizione della Lega sull'Ucraina ... Il Fatto Quotidiano

Questa è una ottima notizia”. MELONI: “LE POSIZIONI DELLA LEGA SULL’UCRAINA NON MI PREOCCUPANO, LINEA ITALIA CHIARA” “No francamente non mi preoccupano. Al di là delle posizioni espresse, del ..."Le posizioni della Lega sull'Ucraina non mi preoccupano", afferma ... Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al Consiglio europeo. "Mi aspetto passi in avanti", ...