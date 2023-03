Meloni autorevole all’estero? È una super balla (Di giovedì 23 marzo 2023) Con ardire e senza pudore alcuno la premier Giorgia Meloni ha avuto, come gli ha rinfacciato il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte, la “faccia di bronzo” di dichiarare in Parlamento che lei non si presenterebbe mai (“Preferisco piuttosto dimettermi”) al cospetto di un suo omologo europeo con i toni con i quali Conte andò al cospetto di Angela Merkel. Come a dire che lei non prende ordini da nessuno. Non si capisce su che basi Meloni fondi la tesi secondo cui il nostro Paese ha acquistato con lei credibilità in Europa A ragion veduta l’ex premier le ha ricordato che lui è andato in Europa e ha riportato in Italia 209 miliardi, mentre Meloni non ha portato nulla “e in compenso rischia di farci perdere i soldi del Pnrr”. Ma rimane il punto: non si capisce su che basi Meloni fondi la tesi secondo cui il nostro Paese ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Con ardire e senza pudore alcuno la premier Giorgiaha avuto, come gli ha rinfacciato il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte, la “faccia di bronzo” di dichiarare in Parlamento che lei non si presenterebbe mai (“Preferisco piuttosto dimettermi”) al cospetto di un suo omologo europeo con i toni con i quali Conte andò al cospetto di Angela Merkel. Come a dire che lei non prende ordini da nessuno. Non si capisce su che basifondi la tesi secondo cui il nostro Paese ha acquistato con lei credibilità in Europa A ragion veduta l’ex premier le ha ricordato che lui è andato in Europa e ha riportato in Italia 209 miliardi, mentrenon ha portato nulla “e in compenso rischia di farci perdere i soldi del Pnrr”. Ma rimane il punto: non si capisce su che basifondi la tesi secondo cui il nostro Paese ...

