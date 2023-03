Meloni al Vertice Ue: «Se crolla la Tunisia rischio 900.000 rifugiati» (Di giovedì 23 marzo 2023) La presidente del consiglio preme perché i 27 affrontino fin da subito il dossier immigrazione. Von der Leyen inserisce la questione tra le priorità assieme a clima, Ucraina e competitività Leggi su corriere (Di giovedì 23 marzo 2023) La presidente del consiglio preme perché i 27 affrontino fin da subito il dossier immigrazione. Von der Leyen inserisce la questione tra le priorità assieme a clima, Ucraina e competitività

