Meloni al Consiglio europeo: “Su migranti da Ue mi aspetto passi concreti” (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Dal vertice “mi aspetto passi concreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio, posso dire che sono soddisfatta dall’ultima versione della bozza di conclusioni che sta girando”. Così, al suo arrivo al Consiglio europeo il premier Giorgia Meloni, sottolineando che nel testo “si chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda la verifica al prossimo Consiglio Ue”. Quello dei migranti “è un tema considerato oggi centrale, qualcosa che era impensabile fino a qualche mese fa e viene seguito passo passo dal Consiglio”. Il premier è intervenuta anche sul patto di stabilità: “Bisogna imparare dagli errori, governance attenta alla crescita”. Il Consiglio europeo che si ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Dal vertice “misulla base delle conclusioni dello scorso febbraio, posso dire che sono soddisfatta dall’ultima versione della bozza di conclusioni che sta girando”. Così, al suo arrivo alil premier Giorgia, sottolineando che nel testo “si chiede alla Commissione di procedere spedita e rimanda la verifica al prossimoUe”. Quello dei“è un tema considerato oggi centrale, qualcosa che era impensabile fino a qualche mese fa e viene seguito passo passo dal”. Il premier è intervenuta anche sul patto di stabilità: “Bisogna imparare dagli errori, governance attenta alla crescita”. Ilche si ...

