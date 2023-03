Meloni al Consiglio europeo: "Passi avanti sui migranti" (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - "Possiamo confermare il fatto che il tema dell'immigrazione oggi è considerato centrale, una cosa se vogliamo impensabile sino a qualche mese fa, e che viene seguito passo a passo dal Consiglio. E questa è una ottima notizia". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al Consiglio europeo. "Mi aspetto Passi in avanti", ha aggiunto prima della riunione coi leader Ue nella quale "il dossier migranti verrà aggiornato con una relazione della presidente della Commissione che racconterà dei Passi concreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio", ha spiegato. "Io posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, dell'ultima versione che sta girando, che appunto chiede alla ... Leggi su agi (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - "Possiamo confermare il fatto che il tema dell'immigrazione oggi è considerato centrale, una cosa se vogliamo impensabile sino a qualche mese fa, e che viene seguito passo a passo dal. E questa è una ottima notizia". Lo ha dichiarato la presidente del, Giorgia, al suo arrivo al. "Mi aspettoin", ha aggiunto prima della riunione coi leader Ue nella quale "il dossierverrà aggiornato con una relazione della presidente della Commissione che racconterà deiconcreti sulla base delle conclusioni dello scorso febbraio", ha spiegato. "Io posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, dell'ultima versione che sta girando, che appunto chiede alla ...

