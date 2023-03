Meloni a Bruxelles preme sui capi di governo Ue: «Sui migranti mi aspetto passi avanti». Ma il nodo ufficialmente non è all’ordine del giorno – Il video (Di giovedì 23 marzo 2023) «Sui migranti mi aspetto passi in avanti». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al Consiglio europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Durante il punto stampa prima dell’inizio del vertice dei 27 capi di Stato e di governo, la presidente del Consiglio si è detta «soddisfatta della bozza di conclusioni, che chiede alla Commissione di procedere spedita» sul tema dell’immigrazione. Ma sul tavolo del vertice – secondo l’agenda ufficiale – ci sono in primis altri temi: dalla conferma del sostegno a Kiev (sarà collegato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky), con il previsto ok ufficiale al piano di acquisti comuni di armi, all’economia, con il dibattito cruciale sul nuovo Patto di stabilità e sul piano europeo di risposta ai ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) «Suimiin». Lo ha detto la premier Giorgiaarrivando al Consiglio europeo in programma oggi e domani a. Durante il punto stampa prima dell’inizio del vertice dei 27di Stato e di, la presidente del Consiglio si è detta «soddisfatta della bozza di conclusioni, che chiede alla Commissione di procedere spedita» sul tema dell’immigrazione. Ma sul tavolo del vertice – secondo l’agenda ufficiale – ci sono in primis altri temi: dalla conferma del sostegno a Kiev (sarà collegato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky), con il previsto ok ufficiale al piano di acquisti comuni di armi, all’economia, con il dibattito cruciale sul nuovo Patto di stabilità e sul piano europeo di risposta ai ...

