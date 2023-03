Meghan Markle ai ferri corti con Harry? Lei non gli ha perdonato un suo passo falso (Di giovedì 23 marzo 2023) Meghan Markle sarebbe in procinto di mettere fine al suo matrimonio con il principe Harry? Ecco il possibile motivo. I duchi del Sussex stanno attraversando uno dei periodi più difficili della loro vita insieme. Dopo l’uscita del loro docu-film Harry & Meghan (in cui non hanno risparmiato accuse pesanti alla Royal Family e alla vita di corte) e il libro autobiografico di Harry Spare, sembra che tutti abbiano deciso di voltar loro le spalle. E non solo i membri della Famiglia Reale ma anche i loro vecchi amici di Hollywood. Meghan vorrebbe lasciare Harry? Ecco il (presunto) motivo. Foto: Ansa – grantennis toscanaPare infatti che personaggi molto noti e un tempo vicini ai Duchi (tra i quali l’amatissima conduttrice tv Oprah Winfrey) abbiano cambiato ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 23 marzo 2023)sarebbe in procinto di mettere fine al suo matrimonio con il principe? Ecco il possibile motivo. I duchi del Sussex stanno attraversando uno dei periodi più difficili della loro vita insieme. Dopo l’uscita del loro docu-film(in cui non hanno risparmiato accuse pesanti alla Royal Family e alla vita di corte) e il libro autobiografico diSpare, sembra che tutti abbiano deciso di voltar loro le spalle. E non solo i membri della Famiglia Reale ma anche i loro vecchi amici di Hollywood.vorrebbe lasciare? Ecco il (presunto) motivo. Foto: Ansa – grantennis toscanaPare infatti che personaggi molto noti e un tempo vicini ai Duchi (tra i quali l’amatissima conduttrice tv Oprah Winfrey) abbiano cambiato ...

