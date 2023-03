Medvedev: «Un arresto del presidente Putin? Sarebbe una dichiarazione di guerra alla Russia» (Di giovedì 23 marzo 2023) Un arresto del presidente Vladimir Putin diventerebbe una dichiarazione di guerra alla Russia. Lo ha sostenuto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev rispondendo alle domande di giornalisti e utenti dei social media. La dichiarazione è stata riportata dalla Tass. Secondo Medvedev se qualcuno decidesse di rispettare il mandato della Corte penale internazionale (Cpi), questo diventerebbe un casus belli. «Immaginiamo – ovviamente, questa è una situazione che non si verificherà mai, sì – ma immaginiamo che accada effettivamente. Un presidente in carica di una potenza nucleare viene, per esempio, in Germania, e viene arrestato. Cosa ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) UndelVladimirdiventerebbe unadi. Lo ha sostenuto il vicedel Consiglio di sicurezza Dmitryrispondendo alle domande di giornalisti e utenti dei social media. Laè stata riportata dTass. Secondose qualcuno decidesse di rispettare il mandato della Corte penale internazionale (Cpi), questo diventerebbe un casus belli. «Immaginiamo – ovviamente, questa è una situazione che non si verificherà mai, sì – ma immaginiamo che accada effettivamente. Unin carica di una potenza nucleare viene, per esempio, in Germania, e viene arrestato. Cosa ...

