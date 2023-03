Maxi frode fiscale da 200 milioni a Oristano | indagati 18 cittadini cinesi e un consulente italiano | i soldi finivano a Oriente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) Avevano creato aziende inesistenti, con l’unico scopo di emettere fatture elettroniche sulle quali accentrare il debito Iva. Le aziende gestite dasul territorio nazionale (nelle città di Prato, Pistoia, Firenze, Roma e Venezia), incassavano i proventi e, trasferendo iverso, ne facevano perdere le tracce. La Guardia di Finanza diha scoperto operazioni inesistenti per oltre 200di euro (Iva evasa per oltre 37), denunciando 19 persone – 18e un– con l’accusa di emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, dichiarazione infedele ed autoriciclaggio. Tra i 19...