Matteo Berrettini cerca di reagire alla crisi e arriva la Satta a Miami (Di giovedì 23 marzo 2023) L'azzurro non sta vivendo un bel momento Matteo Berrettini non sta vivendo un bel momento. È stato infatti recentemente fatto fuori dal Challenger di Phoenix con tanto di sfogo in campo dopo il k.o contro il numero 132 al mondo Alexander Shevchenko. Ora l'azzurro cerca di rimettersi in carreggiata. Dopo aver perso subito a Indian Wells cercherà riscatto nel Masters 1000 di Miami saltato lo scorso anno per problemi al polso. A Miami ci saranno, il coach, Santopadre sempre sente, la famiglia e Melissa Satta. La nuova compagna del romano, visto il momento, ha deciso di raggiungerlo negli USA. Berrettini, intanto ha dichiarato: " "Sono felice di essere qui , è un torneo che amo in una città che mi piace molto e dove ho tanti amici. Sapere che avrai qualcuno che verrà a ...

