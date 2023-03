Maternità surrogata: Valente (Pd), 'contro Gpa ma pdl Fdi è sbagliata' (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Da femminista sono contraria alla Maternità surrogata perché si configura come uno sfruttamento del corpo delle donne, un tentativo di commercializzare il vivente e di cancellare il materno nella vita delle bambine e dei bambini. Per questo ritengo giusto che in Italia la Gpa sia vietata ma pretendere, come vuole fare la Destra, che diventi un reato universale è un'aspirazione irragionevole e pervicacemente punitiva, anche in relazione alla collocazione dell'Italia in un contesto internazionale”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente. “Nel rispetto del lavoro dell'altro ramo del Parlamento – prosegue Valente – esprimo la mia contrarietà alla pdl di Fdi. Detto questo, mi auguro che nel Pd ci confronteremo sulla Gpa soprattutto in relazione al nostro ddl sull'omogenitorialità, tenendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Da femminista sono contraria allaperché si configura come uno sfruttamento del corpo delle donne, un tentativo di commercializzare il vivente e di cancellare il materno nella vita delle bambine e dei bambini. Per questo ritengo giusto che in Italia la Gpa sia vietata ma pretendere, come vuole fare la Destra, che diventi un reato universale è un'aspirazione irragionevole e pervicacemente punitiva, anche in relazione alla collocazione dell'Italia in un contesto internazionale”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria. “Nel rispetto del lavoro dell'altro ramo del Parlamento – prosegue– esprimo la mia contrarietà alla pdl di Fdi. Detto questo, mi auguro che nel Pd ci confronteremo sulla Gpa soprattutto in relazione al nostro ddl sull'omogenitorialità, tenendo ...

