Maternità surrogata, Roccella al Question Time in Senato: “Mi aspetto convergenza in Aula” (Di giovedì 23 marzo 2023) Il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, ha tenuto un Question Time questa mattina in Senato insieme ai colleghi Giorgetti (Economia) e Tajani (Esteri). Informativa che avviene a pochi giorni dall’incredibile siparietto avuto negli studi Rai di “Mezz’ora in più” da Lucia Annunziata. Il tema è sempre quello, ossia l’estensione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, Eugenia Maria, ha tenuto unquesta mattina ininsieme ai colleghi Giorgetti (Economia) e Tajani (Esteri). Informativa che avviene a pochi giorni dall’incredibile siparietto avuto negli studi Rai di “Mezz’ora in più” da Lucia Annunziata. Il tema è sempre quello, ossia l’estensione ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Il reato “universale” di maternità surrogata è impossibile da applicare (chi l'avrebbe mai detto che quella di… - LaVeritaWeb : Lo scorso 20 febbraio, in un dibattito sui social, l’allora candidata alle primarie del Pd si era detta favorevole… - borghi_claudio : Il nostro sacrosanto stop in commissione politiche UE ha evidentemente colpito nel segno. Cara Annunziata, è mal i… - infoitinterno : La Cei sulla maternità surrogata: «I figli non sono un prodotto, no alla mercificazione della donna»-… - infoitinterno : La Chiesa contro la maternità surrogata. Ma boccia il governo sull'immigrazione -

Maternità surrogata, Roccella: "Sui bambini mi aspetto convergenza di tutti' Maternità surrogata, Roccella in Aula La maternità surrogata e la sua legislazione normativa sono al centro del braccio di ferro tra destra e sinistra. Il Pd ha bocciato il provvedimento incardinato ... La Cei sulla maternità surrogata: "I figli non sono un prodotto, no alla mercificazione della donna" Il Consiglio dei vescovi italiani: "A Cutro messe in atto risposte deboli, il salvataggio in mare è un obbligo per ogni Stato". il cardinale Zuppi: "I profughi non hanno trovato chi custodiva la loro ... Maternità surrogata, Roccella: "Spero ampia convergenza". Pd boccia legge Sulla proposta di legge che punta a rendere la maternità surrogata "reato universale". "mi aspetto una convergenza da parte di tutti. Anche molti dei manifestanti di Milano hanno detto di essere comunque contrari all'utero in affitto. Molte ... , Roccella in Aula Lae la sua legislazione normativa sono al centro del braccio di ferro tra destra e sinistra. Il Pd ha bocciato il provvedimento incardinato ...Il Consiglio dei vescovi italiani: "A Cutro messe in atto risposte deboli, il salvataggio in mare è un obbligo per ogni Stato". il cardinale Zuppi: "I profughi non hanno trovato chi custodiva la loro ...Sulla proposta di legge che punta a rendere la"reato universale". "mi aspetto una convergenza da parte di tutti. Anche molti dei manifestanti di Milano hanno detto di essere comunque contrari all'utero in affitto. Molte ... I numeri della maternità surrogata in Italia: almeno 250 coppie l’anno, ma 9 su 10 sono eterosessuali Corriere della Sera