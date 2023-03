Maternità surrogata, la ministra Roccella in Senato: «Nessuna discriminazione nei confronti dei bambini» (Di giovedì 23 marzo 2023) «È importante ribadire che non c’è Nessuna discriminazione nei confronti dei bambini, discriminazione che sarebbe inaccettabile». Così la ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità Eugenia Roccella rispondendo all’interrogazione in Senato sulla Maternità surrogata presentata da Maurizio Gasparri. Quello della GPA è uno dei temi più accesi del dibattito politico delle ultime settimane. «Non sono in discussione i diritti dei bambini in Italia», ha continuato la ministra, «anche se nati all’estero con pratiche che sono reato nel nostro paese, come ad esempio la Maternità surrogata o utero in affitto, vietata dalla Legge 19 febbraio ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) «È importante ribadire che non c’èneideiche sarebbe inaccettabile». Così laalla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità Eugeniarispondendo all’interrogazione insullapresentata da Maurizio Gasparri. Quello della GPA è uno dei temi più accesi del dibattito politico delle ultime settimane. «Non sono in discussione i diritti deiin Italia», ha continuato la, «anche se nati all’estero con pratiche che sono reato nel nostro paese, come ad esempio lao utero in affitto, vietata dalla Legge 19 febbraio ...

