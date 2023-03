Maternità surrogata in Commissione. FdI: 'Deve essere un reato universale' (Di giovedì 23 marzo 2023) - Imminente l'arrivo in Commissione giustizia della Camera di un testo che la maggioranza intende modificare, per rendere reato universale questa pratica vietata dalla legge sulla procreazione ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 marzo 2023) - Imminente l'arrivo ingiustizia della Camera di un testo che la maggioranza intende modificare, per renderequesta pratica vietata dalla legge sulla procreazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : ore di dibattiti e di liti nei talk a proposito della maternità surrogata per poi scoprire ciò che già si sapeva. '… - Open_gol : La decisione dopo l'incontro con il prefetto Raffaele Grassi. «Devo tutelare i diritti dei bambini», ha detto il pr… - LaVeritaWeb : Lo scorso 20 febbraio, in un dibattito sui social, l’allora candidata alle primarie del Pd si era detta favorevole… - 2022Rossanadd : RT @ValeReinstated: Di converso l'associazione dei radicaloidi scrisse a Zelensky per fare pressione sulla Melona e farle accettare la mate… - iostoconCRISTO : RT @jacopocoghe: Vorrei vivere in un mondo dove la maternità surrogata venga abolita, e dove invece tanti bambini orfani e privi di futuro… -