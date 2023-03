Mateo Retegui chiamato a risolvere i problemi dell’attacco Azzurro

(Di giovedì 23 marzo 2023) Una convocazione a sorpresa ma neanche troppo, visto che la Nazionale italiana stava da tempo tenendo d’occhio. L’attaccante italo-argentino, paese con cui si è creato un ‘piccolo’ contenzioso per la concessione del passaporto, è il nome che ha fatto più discutere tra le convocazioni di Mancini. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sul nuovo attaccante, la nuova speranzae Roberto Mancini (Crediti foto: Nazionale Italiana Twitter)La situazione punta per l‘Italia non è tragica ma poco ci manca. Le soluzioni fin qui adottate non sono state efficaci, perché nessun rifinitore centrale è riuscito a segnare con continuità. Che possa essere opera di un modulo ...

Mancini, i club e la prospettiva di quattro anni Mancini, declinando tutto ciò al calcio, lo sa benissimo e la convocazione diè un escamotage con una doppia valenza tecnica e politica .Estratto da gazzetta.it manciniL'investitura non è banale. Roberto Mancini un po' frena ('Non vorrei esagerare') e un po' accredita la sua scelta: 'mi ricorda un po' il primo Batistuta'. Non è come ...Roberto Mancini si affida in attacco all'oriundo, che ha origini siciliane visto che il nonno è originario di Canicattì , in provincia di Agrigento. Il 23enne argentino sarà proposto ...

Mestiere: attaccante. Squadra in cui gioca: Tigre, in Messico. Cartellino però di proprietà del Boca Juniors. Ecco a voi Mateo Retegui, l'attaccante a cui si affida Roberto Mancini per ovviare alla ...Lele Adani ha rilasciato al Corriere della Sera alcuni commenti su Mateo Retegui, punta del Tigre convocata da Roberto Mancini in nazionale e su cui anche il Milan avrebbe messo gli occhi. Questa ...