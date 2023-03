Masters 1000 Miami 2023: Fognini out nel primo turno, Struff si impone in tre set (Di giovedì 23 marzo 2023) L’avventura di Fabio Fognini al Masters 1000 di Miami 2023 si interrompe già al primo turno, contro Jan-Lennard Struff. Una partita a due volti per l’azzurro, lottata fino alla fine, ma decisa dai break del tedesco proprio nei momenti decisivi del primo e terzo set: termina 6-4 5-7 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. L’avvio di match è favorevole al teutonico, che è passato tramite le qualificazioni, anche a causa dei numerosi errori da parte di Fognini: si sale subito sul 2-0. Ma il ligure reagisce e, dopo il pareggio sul 3-3, passa anche in vantaggio sul 3-4. Un vantaggio che però Fognini non riesce a confermare: dal 30-15 per il sanremese, arrivano nove punti consecutivi di ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) L’avventura di Fabioaldisi interrompe già al, contro Jan-Lennard. Una partita a due volti per l’azzurro, lottata fino alla fine, ma decisa dai break del tedesco proprio nei momenti decisivi dele terzo set: termina 6-4 5-7 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. L’avvio di match è favorevole al teutonico, che è passato tramite le qualificazioni, anche a causa dei numerosi errori da parte di: si sale subito sul 2-0. Ma il ligure reagisce e, dopo il pareggio sul 3-3, passa anche in vantaggio sul 3-4. Un vantaggio che perònon riesce a confermare: dal 30-15 per il sanremese, arrivano nove punti consecutivi di ...

