Masters 1000 Miami 2023, esordio di prestigio per Sonego: al primo turno c'è Thiem (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo l'eliminazione di Fabio Fognini, sconfitto da Jan-Lennard Struff per 6-4 5-7 6-4 al termine di una battaglia conclusasi in 2 ore e 35 minuti di gioco, toccherà a Lorenzo Sonego fare il suo debutto al primo turno del Miami Open 2023. Eliminato all'esordio a Indian Wells per mano di Jason Kubler, il piemontese è a caccia di riscatto nel secondo Masters 1000 della stagione. Dall'altra parte della rete, un avversario di prestigio come Dominic Thiem, già numero 3 del mondo e vincitore agli US Open 2020. L'austriaco sta vivendo il momento più difficile della sua carriera, dopo l'operazione al polso della mano destra che lo aveva costretto ad un lungo stop. Per lui, una sola vittoria in stagione, arrivata contro Alex ...

