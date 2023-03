Masterchef 12, Edoardo Franco torna in tv: lo schiaffone ad Antonella Clerici (Di giovedì 23 marzo 2023) Il vincitore di Masterchef, Edoardo Franco ritorna in tv, ma non da Antonella Clerici: lo scacco matto alla trasmissione della conduttrice Rai Successivamente la messa in onda della finalissima di Masterchef 12, Edoardo Franco è stato invitato in tantissimi salotti televisivi. Il primo appuntamento che ha dovuto rispettare, è stato il taglio di capelli a Piazza Duomo eseguito dal giudice Bruno Barbieri, proprio come era stato pattuito. Subito dopo ha rilasciato un’intervista a Le Iene che, anche in questo caso, si è concluso con un ulteriore taglio alla sua capigliatura. Ospite da Alessandro Cattelan, Edoardo Franco prepara un aperitivo da lasciare negli studi di È sempre mezzogiorno per ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 23 marzo 2023) Il vincitore diriin tv, ma non da: lo scacco matto alla trasmissione della conduttrice Rai Successivamente la messa in onda della finalissima di12,è stato invitato in tantissimi salotti televisivi. Il primo appuntamento che ha dovuto rispettare, è stato il taglio di capelli a Piazza Duomo eseguito dal giudice Bruno Barbieri, proprio come era stato pattuito. Subito dopo ha rilasciato un’intervista a Le Iene che, anche in questo caso, si è concluso con un ulteriore taglio alla sua capigliatura. Ospite da Alessandro Cattelan,prepara un aperitivo da lasciare negli studi di È sempre mezzogiorno per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alecattelan : RT @davided81: Matteo dei The Pills è diventato Edoardo di MasterChef #StaseraCeCattelan - davided81 : Matteo dei The Pills è diventato Edoardo di MasterChef #StaseraCeCattelan - guidotraf : @WorldCup_Rewind @MasterChef_it @SkySport @SkySportsNews ecco a chi si è ispirato per la pettinatura Edoardo! - ElelovesInter : giornata piena di incontri: vado a teatro a vedere Ultimo, poi a fare ape al Red di Gae Aulenti e casualmente trovo Edoardo di Masterchef ?? - Agrodolceit : Alessandro Cattelan e Edoardo di Masterchef mangiano cavallette: sui social scoppia la polemica… -