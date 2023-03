Maschera anche per Meret, dott. Ruggiero: “Avrà il naso in carbonio” (Di giovedì 23 marzo 2023) Maschera anche per Alex Meret: l’ha realizzata il dott. Roberto Ruggiero che rivela che Avrà il naso in carbonio Alex Meret indosserà una Maschera come Victor Osimhen. Il dottor Roberto Ruggiero, specializzato in chirurgia tecnologica, ha realizzato la protezione per il portiere friulano, ai microfoni di Si gonfia la rete: “La Maschera che ho consegnato a Meret? L’ho realizzata velocemente, siamo stati costretti a fare le ore lunghe di notte e stamattina l’abbiamo consegnata. Ieri era anche il suo compleanno e come regalo gli abbiamo fatto la Maschera. È stato un lavoro corale fino a notte fonda ed è uscito un ottimo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 marzo 2023)per Alex: l’ha realizzata il. Robertoche rivela cheilinAlexindosserà unacome Victor Osimhen. Ilor Roberto, specializzato in chirurgia tecnologica, ha realizzato la protezione per il portiere friulano, ai microfoni di Si gonfia la rete: “Lache ho consegnato a? L’ho realizzata velocemente, siamo stati costretti a fare le ore lunghe di notte e stamattina l’abbiamo consegnata. Ieri erail suo compleanno e come regalo gli abbiamo fatto la. È stato un lavoro corale fino a notte fonda ed è uscito un ottimo ...

