Marvel | Victoria Alonso sarebbe stata licenziata | Kevin Feige ha scelto di non intervenire

Ciò è stato confermato dopo che il vertice della produzione, post - produzione, VFX e animazione deiStudios,Alonso , è stato licenziato. Alcuni addetti ai lavori di Disney+ e...Emergono nuovi dettagli sulla burrascosa uscita diAlonso , dirigente di lunga data deiStudios . All'inizio di questa settimana, è emerso che Alonso si era dimessa daiStudios venerdì 17 marzo, ponendo fine al suo mandato di 17 ...Già in precedenza le parole di Kevin Feige avevano lasciato intendere un riassetto delle distribuzioniStudios su Disney+ ma dopo il licenziamento diAlonso è chiaro che alcuni progetti su cui stava lavorando subiranno dei ritardi e che quindi non arriveranno in tempo. Un nuovo articolo ...

Victoria Alonso: tiranno o capro espiatorio Le voci sull'addio ai Marvel Studios BadTaste.it Cinema

Nuovi dettagli sull'uscita di Victoria Alonso, dirigente di lunga data dei Marvel Studios, rivelano che sarebbe stata licenziata e che la notizia le sarebbe giunta inaspettatta. NOTIZIA di VALENTINA D ...Marvel executive Victoria Alonso was ambushed with dismissal Insiders reveals that Marvel executive Victoria Alonso was ambushed with dismissal