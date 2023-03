Mariolina Castellone M5s | ' Sulla guerra serve cambio di passo L' escalation è pericolosa'

(Di giovedì 23 marzo 2023) La vicepresidente del Senato in quota Cinque Stelle e l'invio delle armi all'Ucraina. 'Siamo arrivati ad addestrare i loro soldati, non è questa la soluzione. Il Pd? Ha deluso milioni di cittadini che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuintoValter : RT @M5SBerlino: Il Presidente Mattarella oggi a Casal di Principe ha ricordato che “l’istruzione taglia l’erba sotto i piedi della cultura… - FRANCEgk40 : RT @M5SBerlino: Il Presidente Mattarella oggi a Casal di Principe ha ricordato che “l’istruzione taglia l’erba sotto i piedi della cultura… - sergimagugliani : RT @M5SBerlino: Il Presidente Mattarella oggi a Casal di Principe ha ricordato che “l’istruzione taglia l’erba sotto i piedi della cultura… - M5SBerlino : RT @M5SBerlino: Il Presidente Mattarella oggi a Casal di Principe ha ricordato che “l’istruzione taglia l’erba sotto i piedi della cultura… - Massimi07355017 : RT @M5SBerlino: Il Presidente Mattarella oggi a Casal di Principe ha ricordato che “l’istruzione taglia l’erba sotto i piedi della cultura… -

La vicepresidente del Senato in quota Cinque Stelle e l'invio delle armi all'Ucraina. 'Siamo arrivati ad addestrare i loro soldati, non è questa la soluzione. Il Pd Ha deluso milioni di cittadini che ...La vicepresidente del Senato in quota Cinque Stelle e l'invio delle armi all'Ucraina 'Siamo arrivati ad addestrare i loro soldati, non è questa la soluzione. Il Pd Ha deluso milioni di cittadini che ...Lo scrive in un post su Facebook(M5S), vicepresidente del Senato. 'La delega fiscale prosegue un percorso iniquo, che esalta le disuguaglianze, già partito con l'ultima Legge di ...

Mariolina Castellone (M5s):"Sulla guerra serve cambio di passo. L ... QUOTIDIANO NAZIONALE

La vicepresidente del Senato in quota Cinque Stelle e l’invio delle armi all’Ucraina "Siamo arrivati ad addestrare i loro soldati, non è questa la soluzione. Il Pd Ha deluso milioni di cittadini che ..."Le presunte riforme messe in campo dal Governo di centrodestra non fanno altro che spaccare ancora di più il Paese. Vale per il progetto di autonomia differenziata e vale anche per la delega di rifor ...