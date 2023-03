Maria De Filippi travolta dalle telefonate | tutta colpa di quest' uomo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) Richieste da record per Luca Daffrè, il nuovo tronista di Uomini e donne. Il suo ritorno nel dating show diDe- ci era già stato come corteggiatore in passato - avrebbe letteralmente mandato in tilt il centralino del programma, preso d'assaltocentinaia di richieste di aspiranti corteggiatrici. Ci sarebbero state ben 1200 chiamate: una situazione incredibile che avrebbe lasciato senza parole anche la padrona di casa. Al modello e influencer, che in passato ha partecipato come concorrente anche all'Isola dei Famosi, toccherà quindi selezionare ogni giorno 50 ragazze. Riuscirà nell'ardua impresa di trovare la donna dei suoi sogni? Chissà. Nel frattempo pare che abbia già espresso qualche preferenza. Tra le prime 50, il trentino ne ha scelte 7 e con alcune di loro ha già fatto delle esterne. ...