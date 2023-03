Mare Fuori 4 | chi ci sarà e chi andrà via? Svelato il protagonista del nuovo capitolo

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 23 marzo 2023) La terza stagione disi è conclusa anche su Rai 2 dopo che su Rai Play è stata resa disponibile con circa due settimane di anticipo. Non ci sono stati cambiamenti nel finale come si vociferava, ma comunque emergono dettagli sul quartoin arrivo. Confermato che le riprese partiranno a maggio, ci si chiede quali personaggi verranno confermati e chi ha detto addio. Stando ai rumors, il cast verrà rivoluzionato in buona parte e ciun4: chi cie chi? Com’era stato già annunciato dall’autrice della serie napoletana, la quarta stagione diè già pronta a ritornare sul set. Quando? Le riprese ...