(Di giovedì 23 marzo 2023) Titolo: Un’amicizia è per sempre e La scelta. Regia: Ivan Silvestrini. Creata da: Cristiana Farina. Cast: Maria Esposito, Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Valentina Romani, Carmine Recano, Carolina Crescentini. Genere: Drammatico, sentimentale, adolescenziale. Durata: 67 e 61 minuti. Dove li abbiamo visti: su RaiPlay. Trama: Kubra si decide ad affrontare Beppe mentre Silvia ottiene la scarcerazione immediata. Alfredo ha mantenuto la sua promessa: continuerà a farlo anche quando la ragazza sarà? Beppe e Kubra hanno il confronto definitivo. Cardiotrap e Giulia discutono sul brano che il ragazzo ha scritto. Carmine parla di Rosa con la madre. Una misteriosa ragazza entra in IPM. Gliduedi3, l’undicesimo e il dodicesimo, sono stati trasmessi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Giorgia Meloni: 'Siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro a volte fuori dai confini nazionali'. Chi ha pr… - fanpage : Mare Fuori 4 si farà! Il finale di #MareFuori3 lascia al pubblico un grosso interrogativo, lo stesso che aprirà po… - fanpage : Si chiude la terza stagione di un prodotto destinato a segnare un prima e un dopo nella serialità televisiva italia… - Cinemaserietvit : Mare Fuori 3, recensione degli ultimi due episodi della serie Rai - Dhufflebee : RT @illicitaeffairs: mare fuori stagione 1 -

Noi siamo leggenda è la nuova serie tv di Rai 2 con parte del cast di. Non c'è L'articolo Noi siamo leggenda, serie tv di Rai 2 con il cast di: trama, uscita e trailer proviene da True ...A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: '3' su Rai2 (1.487.000 spettatori, share 9.2%), 'Mission: Impossible " Protocollo Fantasma' su Italia 1 (1.075.000 spettatori, share 6.Nicolas Maupas e Valentina Romani danno il loro addio (definitivo) a. Ieri sera è andato in onda su Rai Due l'ultimo appuntamento con la terza stagione della fortunata serie. Due puntate in cui il pubblico ha assistito a quella che sembra essere, a tutti ...

Mare Fuori 3 è finito con Rosa Ricci, Don Salvatore e Carmine protagonisti di una sparatoria di cui però non si conosce il finale: che cosa è successo in quella grotta Così si è chiusa la serie tv di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...