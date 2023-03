Mare Fuori 3 | nessun finale alternativo | scoppia la polemica tra i fan della serie

(Di giovedì 23 marzo 2023) Per i fan di, questo è stato un gran colpo basso. In tantissimi aspettavano con trepidazione la messa in onda degli ultimi due episoditerza stagione, trasmessi ieri sera in prima serata su Rai 2. Da tempo infatti, si vociferava che l’episodio conclusivo avrebbe contenuto due minuti inediti, motivo che ha spinto moltissime persone a restare sintonizzati fino alla fine, anche chi aveva già visto tutta la, presente da tempo su Rai Play. E invece, l’amara sorpresa: niente, titoli di coda. Enorme la delusione dei fan, che hanno invaso Twitter e i social network con commenti delusi e in aperta, a cui sono seguite tantissime frecciatine ironiche con frasi del tipo:” I fan diche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Giorgia Meloni: 'Siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro a volte fuori dai confini nazionali'. Chi ha pr… - fanpage : Si chiude la terza stagione di un prodotto destinato a segnare un prima e un dopo nella serialità televisiva italia… - etevnita : RT @illicitaeffairs: mare fuori stagione 1 - Livia_DiGioia : RT @isainsolia: Rai 2 sembra aver trovato la sua dimensione con Fiorello, Francesca Fagnani, Alessandro Cattelan e De Martino e con le seri… - elena_musicist : RT @bloovdyhell: SPOILER #MareFuori3 - - - - - - - - - - - - Cristiana Farina tvb ma mare fuori senza mamma e papà aka Paola e Massimo anc… -

... amo, a maggior ragione, il. A Palermo si percepisce una dimensione di attraversamento di ... complesso e interessante significato della città, nulla viene rimbalzato. Tutto assume una ...Anche il sindaco di San Bartolomeo al, Valerio Urso, si scaglia contro Rivieracqua, a margine del prolungamento di alcuni lavori che ...conseguente necessità di dover mettere temporaneamente...Massimiliano Caiazzo ci aveva fatto un po' preoccupare qualche giorno fa. L'attore interpreta il ruolo di Carmine Di Salvo sin dalla primissima puntata di. Quest'anno, durante la terza stagione, abbiamo assistito a una nuova evoluzione del suo personaggio. Carmine è riuscito a superare il dolore causatogli dalla morte di sua moglie Nina ed è ...

Per i fan di Mare fuori, questo è stato un gran colpo basso. In tantissimi aspettavano con trepidazione la messa in onda degli ultimi due episodi della terza stagione, trasmessi ieri sera in prima ...Si chiude con numeri da record anche sui social la terza stagione di ‘Mare Fuori‘ di Rai Fiction. In occasione della messa in onda di ieri sera – mercoledì 22 marzo – su Rai 2 degli ultimi due episodi ...