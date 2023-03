Marco Mengoni, la ex fidanzata Claudia vuota il sacco: «Vi racconto il nostro primo bacio» (Di giovedì 23 marzo 2023) Molti ignorano che Marco Mengoni in passato ha avuto una ex fidanzata per molto tempo. Claudia, così si chiama la ragazza, in una vecchia intervista ha deciso di rompere il silenzio sul suo amore con il famoso cantante. Leggi anche: Marco Mengoni tra trasparenze e sex appeal: su Instagram seduce con uno scatto con Donatella... Leggi su donnapop (Di giovedì 23 marzo 2023) Molti ignorano chein passato ha avuto una exper molto tempo., così si chiama la ragazza, in una vecchia intervista ha deciso di rompere il silenzio sul suo amore con il famoso cantante. Leggi anche:tra trasparenze e sex appeal: su Instagram seduce con uno scatto con Donatella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Marco Mengoni ha annunciato una serie di show in Europa, quattro date in attesa della finale di Eurovision a Liverp… - nuova_venezia : Marco Mengoni, prima i live in Europa e poi il 17 giugno a Bibione e il 20 a Padova - rockolpoprock : Marco Mengoni: quattro date in Europa ad aprile - Occe64 : RT @foto_angelica: Marco Mengoni Atlantico On Tour Roma Palalottomatica - AnnaFelappi : RT @DaniaRess: ..siamo come onde nel mare che non muoiono mai si trasformano e fuggono via.. ?????????? Marco Mengoni -